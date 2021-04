Avant Paris, Manchester City remporte la League Cup face à Tottenham (1-0)

Outre le match entre l’AS Monaco et l’Angers SCO – remporté par l’ASM (1-0) grâce à Wissam Ben Yedder – une autre rencontre importante avait lieu ce dimanche après-midi. En effet, Manchester City affrontait Tottenham en finale de League Cup, à Wembley devant 8.000 spectateurs. Adversaires du PSG en demi-finale de Ligue des champions, les Citizens voulaient glaner leur premier titre de la saison. Pour cela, Pep Guardiola avait aligné une équipe compétitive avec le retour dans le onze de Kevin De Bruyne. Du côté de Tottenham, les trois anciens du PSG, Serge Aurier, Giovani Lo Celso et Lucas Moura, étaient titulaires. Largement dominateur en première période, Manchester City a fait preuve d’inefficacité. En seconde période, les hommes de Pep Guardiola ont pu compter sur un but d’Aymeric Laporte en fin de match (1-0, 82e) pour remporter cette coupe nationale. De retour de blessure, Kevin De Bruyne a joué 87 minutes. Manchester City affrontera le PSG – au Parc des Princes – ce mercredi 28 avril en demi-finale aller de Ligue des champions.

XI Tottenham : Lloris – Aurier (Bergwijn, 90e), Alderweireld, Dier, Reguilon – Winks, Hojbjerg (Dele Alli, 84e), Lo Celso (Sissoko, 67e) – Lucas (Bale, 67e), Kane, Son.

XI Man City : Steffen – Walker, Dias, Laporte, Cancelo – Gündogan, Fernandinho (Rodri, 84e), De Bruyne (B.Silva, 87e) – Mahrez, Sterling, Foden.