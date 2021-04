Handball – 22/22 pour le PSG en Lidl Starligue

Le PSG Handball jouait ce soir son match en retard de la 20e journée de Lidl Starligue contre le Fénix de Toulouse. Le PSG Handball voulait s’offrir une 22e victoire en 22 matches cette saison et poursuivre sa saison historique en championnat. Les Parisiens démarrent bien la partie prenant rapidement trois buts d’avance (1-4, 6e). Mais les défenses vont prendre le pas sur les attaques et Toulouse va réussir à revenir à un point du PSG (4-5, 13e). Le PSG va réussir à reprendre trois points d’avance assez rapidement (6-9, 16e), une avance qui ne va pas cesser d’augmenter (+5 à la 22e, +6 à la 26e) pour arriver à un plus 7 à la mi-temps (13-20). Le PSG Handball va poursuivre sa domination pour prendre rapidement 10 buts d’avance (16-26, 36e). Le PSG va finalement s’imposer facilement sur le parquet de Toulouse (28-40) afin de poursuivre sa saison historique avec une 22e victoire en 22 matches. L’homme de ce match a été Nedim Remili avec 10 buts (sur 14 tirs) alors que Vincent Gérard a réalisé 11 parades.