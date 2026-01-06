Nasser al-Khelaïfi a présenté ses vœux aux salariés du PSG 

Après une année 2025 historique, Nasser al-Khelaïfi a tenu à remercier les salariés du PSG lors de ses vœux à ces derniers en ce début d’année 2026.

Le PSG a lancé son année 2026 avec une victoire lors du derby parisien contre le Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1 (2-1). Au lendemain de ce succès, Nasser al-Khelaïfi a présenté ses voeux aux salariés du PSG, réunis au Parc des Princes autour de la traditionnelle galette des rois. « Ce moment de convivialité a été l’occasion pour le Président de remercier l’ensemble des équipes pour leur engagement et leur travail tout au long de l’année écoulée, marquée par des succès historiques pour le Club », indique le PSG dans son communiqué.

À lire aussi : Doué : « On a faim d’aller chercher tous les trophées, on n’est pas rassasiés »

Il a partagé sa fierté et sa reconnaissance envers tous ceux qui œuvrent quotidiennement au rayonnement du PSG

Le président du PSG « a également partagé sa fierté et sa reconnaissance envers tous ceux qui œuvrent quotidiennement au rayonnement du Paris Saint-Germain, avant de se projeter vers l’année 2026 et ses ambitions, avec la même passion, la même exigence et un esprit collectif plus fort que jamais. » Nasser al-Khelaïfi, en marge de la rencontre contre le Paris FC, s’était rendu au Megastore du PSG pour un moment d’échange et de proximité avec les salariés de la boutique. Le président leur avait également présenté ses vœux pour cette année 2026.





