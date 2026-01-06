Ancien entraîneur du PSG, Robert Vicot nous a quittés

En ce mardi 6 janvier 2026, le PSG est en deuil. Robert Vicot, entraîneur du PSG pendant trois ans (1972-1975), est décédé à l’âge de 94 ans.

Créé en 1970, le PSG a eu de nombreux entraîneurs sur son banc. Ce mardi, le club de la capitale a annoncé la mort de son entraîneur entre 1972 et 1975 (66 victoires, 33 nuls et 33 défaites), Robert Vicot. Ce dernier s’est éteint ce mardi à l’âge de 94 ans, en Corse, à L’Île-Rousse. Dans son communiqué, le PSG indique : « Qu’en 1972, alors qu’il a fait ses preuves avec les Juniors qui ont atteint les demi-finales de la Coupe Gambardella, il devient tout naturellement l’entraîneur du Paris Saint-Germain après la scission et fait monter le club en Division 2. Avant de former un redoutable tandem avec Justo Fontaine pour une saison 1973-1974 qui s’achève par l’accession en D1 après des barrages victorieux contre Valenciennes. »

Il a entraîné pendant trois ans l’équipe première du PSG

Le PSG poursuit : « Robert Vicot poursuit sa mission aux côtés de Justo Fontaine jusqu’à son départ du club au début de la saison 1975-1976. Il refuse la proposition du Président Daniel Hechter, qui souhaite lui confier la mise en place du Centre de Formation et le poste d’entraîneur de l’équipe réserve, et devient l’entraîneur de Rouen (1975-1976), du Paris FC (1976-1979) puis prend en main la sélection du Gabon (novembre 1979-mai 1980). » Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches, conclut le PSG.