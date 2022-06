Depuis des semaines, l’actualité du PSG est animée par de nombreuses rumeurs et spéculations sur les prochains joueurs qui pourraient débarquer et même sur l’identité du futur coach. Si le départ de Mauricio Pochettino est, selon toutes vraisemblances, acté son remplaçant se fait attendre. Malgré l’annonce de multiples noms, Christophe Galtier est celui qui, aujourd’hui, tiendrait la corde pour s’asseoir sur le banc Rouge & Bleu la saison prochaine. Mais des interrogations restent en suspens…

Nasser Al-Khelaifi dément la piste Zidane et confirme les négociations pour Galtier

De retour après quelques jours au Qatar, Nasser Al-Khelaifi a accordé sa première interview depuis de nombreux mois au quotidien Le Parisien. Le président du Paris Saint-Germain est revenu sur la saison de son équipe, la prolongation de Kylian Mbappé, le dossier Zidane/ Galtier ou encore l’avenir du club de la capitale. Extraits choisis.

Le dossier de l’entraîneur

« Un choix ? Non, pas pour le moment. On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts.

Zidane ? J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui.

Les supporters déçus du choix ? Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs.«

Le « Bling-bling » au PSG

« La fin du bling-bling ? On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club.

Neymar un avenir à Paris ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : « On veut gagner ça et ça et ça. » On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour.«

Campos et Mbappé

« L’objectif est-il de recruter davantage français ? On est là pour longtemps. On va avoir le meilleur centre d’entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. Cela prendra du temps, mais c’est un objectif.

Le recrutement de Campos ? Luis Campos va se concentrer sur l’équipe première. Mais nous voulons découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés. On doit explorer de nouvelles directions. On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football.

Le pouvoir de décision de Mbappé ? Il faut arrêter de dire n’importe quoi. Je vais être très clair : le président, c’est moi et c’est moi qui décide. Et surtout Kylian n’a jamais rien demandé sur un joueur, ou un entraîneur. Je vous le promets.

D’autres changements dans l’organigramme ? Oui, nous allons créer un comité consultatif. Ce sera un conseil avec cinq ou sept personnes de très haut niveau, amoureux du PSG, qui ont des idées et qui sont prêts à aider. Ces super fans qui vont nous apporter leur expérience.«