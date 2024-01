À la mi-saison, le PSG a remporté le Trophée des Champions. Plusieurs défis restent à relever, la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. L’un des plus gros challenges sera aussi et surtout de conserver Kylian Mbappé mais aussi d’acquérir le Parc des Princes. Justement, Nasser Al-Khealïfi, président du Paris Saint-Germain, s’est exprimé sur ces sujets dans Rothen s’enflamme ce soir. Il est notamment revenu sur le nouveau projet parisien instauré cette saison.

L’avenir de Kylian Mbappé

« C’est sûr que je veux que Kylian reste, c’est certain. C’est le meilleur joueur au monde, et le meilleur club pour Kylian, c’est Paris. Il est au centre de tout. Nous lui avons tout donné sportivement. J’ai une très bonne relation avec Kylian, c’est un grand joueur et une grande personne. Comme il l’a dit, il a un ACCORD avec moi, ça reste entre nous, en famille. Il n’y a pas trop de négociation en ce moment », voilà ce qu’a déclaré le président parisien ce soir.

Sa volonté est de conserver la pépite française, même si cela ne dépend pas de lui. Car pour rappel, Kylian Mbappé est libre de s’engager avec le club qu’il souhaite depuis le 1er janvier 2024. Cette déclaration apaise peut-être les supporters parisiens. Néanmoins, elle n’empêchera pas la circulation des différents informations à propos de ce feuilleton.

Le dossier de la vente du Parc des Princes

« Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar, ou de toute façon, de la vente du Parc des Princes. Je m’opposerai à toute vente », c’est ce qu’avait déclaré le maire adjoint de Paris, David Belliard, à Sud Radio. Le président parisien n’a pas attendu pour répondre à cette déclaration. « Il ne veut pas qu’on le rachète parce qu’on est qatari ? Ou peut-être parce qu’on est arabes ? C’est grave. C’est très grave. Légalement, je ne sais pas s’il a le droit de le dire », a-t-il déclaré sur les antennes de RMC.

Le nouveau projet

« On a essayé beaucoup de choses ces onze dernières années. Certaines choses ont bien fonctionné, il y a aussi eu des erreurs c’est normal. C’était important pour nous d’avoir des joueurs français. On a construit une équipe forte notamment dans le scouting, au niveau du staff, du coach. L’équipe joue comme une équipe, collectivement. On défend ensemble, on attaque ensemble. Chacun travaille pour les autres, sur le terrain et à l’extérieur. L’ambiance aujourd’hui au centre d’entraînement, elle est magnifique et positive »

Je suis très heureux. Je prends du plaisir en regardant mon équipe. C’est une nouvelle ère. Nous voulons jouer offensif, marquer des buts. C’est ce que je veux d’ailleurs pour tous nos jeunes joueurs également, toutes nos équipes. C’est l’ADN du PSG ! On n’a pas besoin de stars. Aujourd’hui la star c’est le PSG. (…) Nous on a besoin de joueurs qui respectent le maillot, qui respectent le club et qui donnent tout pour le logo ou pour le maillot du PSG »

