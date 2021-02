La semaine marseillaise a été très dure. Samedi dernier, des pseudo-supporters se sont introduits dans la Commanderie afin de tout casser, ces derniers étant mécontent des résultats de l’équipe et demandant la démission du président olympien, Jacques-Henri Eyraud. Le mélodrame ne s’est pas arrêté-là puisqu’à la fin du mercato hivernal – lundi soir – André Villas-Boas a déposé sa démission. L’entraîneur portugais n’appréciant pas le choix de sa direction de recruter Olivier Ntcham, joueur qu’il ne désirait pas. Après ces déclarations en conférence de presse, Villas-Boas a été mis à pied. Pour le match du lendemain à Lens (2-2), c’est Nasser Larguet qui a remplacé à la hâte l’ancien coach de Porto. Et selon les informations de La Provence, le directeur du centre de formation phocéen sera toujours sur le banc pour le Classico de dimanche soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot La Chaîne).