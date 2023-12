En fin de contrat en juin 2024, le gardien du PSG, Keylor Navas, ne devrait pas profiter du mercato d’hiver pour trouver une porte de sortie pour son avenir.

Nommé gardien numéro un du PSG pendant le mandat de Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma a conservé ce poste lors de l’arrivée de Luis Enrique l’été dernier. Si l’Italien de 24 ans est décrié pour son jeu au pied, il a sauvé à plusieurs reprises les Rouge & Bleu grâce à ses nombreuses parades. Et à ce jour, aucun autre gardien ne peut fragiliser sa position de numéro un, même si Arnau Tenas a parfaitement rempli son rôle de gardien remplaçant durant la suspension de l’Italien. Mais le PSG possède aussi un autre gardien d’envergure dans son effectif : Keylor Navas. Relégué dans la hiérarchie, l’international costaricien n’est pas apparu dans le groupe parisien ces dernières semaines en raison de douleurs aux lombaires.

Vers un départ libre à la fin de la saison

Et l’avenir du portier de 37 ans sera aussi au centre des discussions lors des prochains jours. Après un prêt de six mois à Nottingham Forest la saison passée, l’ancien Madrilène est resté dans la capitale française malgré quelques offres l’été dernier. Mais à six mois de la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu, le mercato d’hiver aurait pu être une excellente opportunité pour le joueur de trouver un nouveau point de chute et au PSG de se libérer d’un gros contrat. Mais selon les informations de L’Equipe, Keylor Navas devrait bien rester chez le champion de France cet hiver. « Le Costaricien est en fin de contrat et la tendance est à un départ libre cet été, où il pourra signer un dernier gros contrat. » Des championnats comme la MLS (Etats-Unis) et la Saudi Pro League (Arabie Saoudite) pourraient être des destinations idoines pour un gardien proche de la retraite. Récemment, le gardien parisien affichait son spleen suite à sa situation de remplaçant à Paris : « C’est difficile, je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeur, je suis privilégié. Mais au niveau du sportif, c’est difficile, on essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur. »

Concernant Hugo Ekitike, sous contrat jusqu’en 2027, le PSG est quasi certain de le céder. Présent aux entraînements avec le groupe professionnel mais pas dans les plans de la direction et du coach, l’attaquant de 21 ans a des courtisans en Angleterre, rapporte le quotidien sportif. Enfin pour Layvin Kurzawa, dont le bail prend fin en juin prochain, la porte est ouverte pour un départ. Si le PSG semble se montrer actif dans les sens des arrivées avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, au rayon départ, le board parisien veut aussi profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour se séparer des derniers indésirables.