Dans un match fermé, le PSG a assuré l’essentiel et s’est imposé face au Angers SCO (1-0), grâce à un but de Layvin Kurzawa, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Rouge et Bleu occupent provisoirement la tête du championnat (42 pts), en attendant le résultat de l’OL (40 pts) face au FC Metz dimanche soir. Une nouvelle fois décisif et élu homme du match, le gardien du PSG, Keylor Navas, est revenu sur cette victoire étriquée mais importante des Parisiens, au micro de Canal Plus.

“L’essentiel aujourd’hui était de gagner ? C’est important, on a su souffrir quand il fallait le faire, c’était un peu compliquée et nous avons eu la patience aussi pour gagner les trois points. Un match qui va faire grandir le groupe ? Ce genre de match nous rend plus fort. Il y a eu des moments où ils ont fait des contre-attaques et mes coéquipiers ont bien défendu dans ces moments. C’est un match qui va nous permettre de nous améliorer. Son arrêt réflexe ? J’étais bien positionné, j’ai voulu aider l’équipe et j’ai réussi à le faire”, a exposé Keylor Navas après le match. “L’apport de Mauricio Pochettino ? Nous essayons de nous adapter à ses idées, on est motivés. On essaye d’avoir un bon bloc défensif et faire des bonnes transitions. On va essayer d’appliquer ses idées. Tout va bien et il faut continuer à travailler, c’est ça le football.”