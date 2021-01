Ce mercredi soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG et l’OM s’affronteront dans le cadre du Trophée des Champions. Une rencontre qui aura lieu au Stade Bollaert-Delelis de Lens. Pour ce match, les Rouge et Bleu pourront compter sur l’indispensable Keylor Navas. Le Costaricien de 34 ans était notamment absent lors de la défaite face à l’OM en septembre dernier (0-1). À la veille de ce match face aux Marseillais, le portier parisien s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Une revanche face à l’OM ?

Navas : “Toutes les rencontres sont nouvelles, c’est une finale et nous voulons la gagner. Nous savons que c’est un rival mais nous avons toutes les conditions pour gagner. Nous sommes tranquilles, positifs et confiants dans notre travail. Nous avons une finale que nous voulons gagner et c’est le plus important pour nous en ce moment.”

Les changements apportés par Pochetinno

Navas : “Toute les entraîneurs ont un style différent. Nous allons nous adapter peu à peu. Il a une idée de jeu plus ordonnée tactiquement, il veut du mouvement.”

Son rôle dans le vestiaire

Navas : “Je me sens heureux. J’ai des responsabilités au sein du groupe de par mon expérience et j’ai cette envie d’apporter mes connaissances à mes coéquipiers. J’essaye d’aider mes coéquipiers. J’espère apporter un titre demain.”

La situation sanitaire en France

Navas : “C’est une préoccupation mondiale et pas seulement personnelle. Le club travaille bien pour maintenir les installations propres et dans les meilleures conditions. Dans notre vie personnelle, nous devons être responsables.”

La défaite de septembre dernier face à l’OM (0-1)

Navas : “Je pense qu’il y a des choses qui se sont passées et qui ne doivent pas arriver dans le football. Nous devons apprendre de nos erreurs et nous devons avoir une mentalité pour gagner le match. Nous sommes prêts ! Notre état d’esprit c’est de gagner en jouant au football. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs.”

Le retour de Neymar

Navas : “Je pense que Ney’ a été professionnel après sa blessure, il a tenté de récupérer à 100%. Ce sera une décision du coach. Il a bien travaillé et c’est une joie pour le groupe.”