Ce mercredi soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG affronte l’OM, dans le cadre du Trophée des Champions. Un match qui aura une saveur particulière pour le coach parisien, Mauricio Pochettino. En effet, le nouveau coach parisien pourrait remporter son premier trophée dans sa carrière d’entraîneur. De plus, les Rouge et Bleu voudront se rattraper de leur défaite face aux Marseillais en septembre dernier (0-1). Présent en conférence de presse avec André Villas Boas, l’ailier de l’OM, Nemanja Radonjic, s’est exprimé sur ce choc. Il espère notamment que cette rencontre se déroulera dans une bonne ambiance.

“Je ne savais pas que ça faisait si longtemps que l’OM n’avait pas gagné à Paris. J’espère qu’on pourra le refaire, que ça sera un grand match et qu’il n’y aura pas de problème comme la dernière fois. On était tous très fatigués, il y a eu des jaunes et des rouges sur ce match mais je me souviens pas de mauvaise performances”, a déclaré Nemanja Radonjic, dans des propos rapportés par La Provence. “Ce match est très important, c’est le Clasico. Nous voulons la victoire mais aussi rester sur le podium jusqu’à la fin de la saison. L’altercation Alvaro-Neymar ? Alvaro n’est pas raciste ce sont de choses qui arrivent dans les grands matches, il y a toujours des histoires comme ça. De toute façon, Alvaro est toujours motivé.”