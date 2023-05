Négociation avancée pour une prolongation de Sergio Ramos ?

Sergio Ramos arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Le défenseur central aimerait poursuivre l’aventure à Paris. Son vœux pourrait être exaucé.

Après une première saison tronquée par les blessures (13 matches), Sergio Ramos enchaîne les matches cette saison (40 matches toutes compétitions confondues). En fin de contrat le 30 juin, l’ancien du Real Madrid souhaiterait poursuivre l’aventure au PSG. Ses dirigeants souhaiteraient attendre la fin de la saison pour prendre une décision sur son avenir. Avec l’absence de Presnel Kimpembe jusqu’à l’automne prochain, les problèmes de dos de Milan Skriniar, les Rouge & Bleu pourraient le conserver même si un défenseur central pourrait être recruté en plus de l’international slovaque.

Une prolongation de contrat d’un an ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, Sergio Ramos et le PSG négocieraient actuellement une prolongation de contrat. Le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection espagnole accepterait de baisser son salaire, actuellement de six millions d’euros par an, pour rester dans un club où il se sent bien et qui est compétitif en Ligue des Champions. S’il devait prolonger, ce serait pour une durée d’un an assure le quotidien sportif hispanique.