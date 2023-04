Milan Skriniar, un futur renfort ou un poids pour le PSG ?

Le PSG devrait enregistrer sa première recrue estival de 2023 avec l’arrivée annoncée de Milan Skriniar. Le défenseur central arrivera libre dans les rangs du Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan. Cependant, outre ses performances, c’est l’état de santé du joueur qui inquiète sous les cieux parisiens.

Depuis le début de sa carrière, Milan Skriniar n’a connu que très peu de blessures. Outre des absences liées au Covid-19 au cours de la saison 2020-2021 et une blessure musculaire lors de l’été 2022, le défenseur international slovaque a toujours répondu présent. Cependant, depuis l’annonce de son transfert au Paris Saint-Germain, le joueur de 28 ans est victime de douleurs dorsales. C’est le 24 février dernier que ces dernières se sont révélées et ont privé Milan Skriniar de 21 rencontres et 93 jours de compétition. Pour retrouver la compétition au mieux et au plus vite, le Slovaque est récemment passé par la case opération. C’est l’Inter Milan et le joueur lui-même qui ont annoncé la nouvelle : « Milan Skriniar a subi une opération endoscopique de la colonne lombaire hier à la Clinique du Sport de Mérignac. Le défenseur des Nerazzurri suivra un programme de rééducation dans les semaines à venir » a communiqué le club milanais. De son côté, le Skriniar s’est exprimé sur ses réseaux sociaux : « Hier, en accord avec l’Inter, j’ai subi une opération afin de pouvoir revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Je vais maintenant suivre une courte rééducation afin de reprendre la compétition« . Pour un joueur aussi fiable sur le plan physique, les interrogations et le doute qui planent autour de sa future arrivée au Paris Saint-Germain sont plus que légitimes à ce jour.

Temps de jeu de Milan Skriniar avec l’Inter Milan

Saison 2022/2023 : 31 rencontres toutes compétitions confondues (2 405 minutes)

Saison 2021/2022 : 48 rencontres toutes compétitions confondues (4 380 minutes)

Saison 2020/2021 : 39 rencontres toutes compétitions confondues (3 380 minutes)

Saison 2019/2020 : 42 rencontres toutes compétitions confondues (3 399 minutes)

Un temps de jeu pour la saison en cours qui pourrait ne pas évoluer avec cette opération subie au cours de la semaine. Une opération qui, légitimement, a été sujet d’interrogations du côté du Paris Saint-Germain et ses supporters. En ce sens, les équipes de Canal Supporters se sont penchées sur la question en interrogeant Alex B, Kiné-Ostéopathe et supporters du club de la capitale : « Une opération sous endoscopie est une chirurgie dites mini invasive où on explore et ‘répare’ à l’aide de micro instruments et caméra. Cela permet une récupération plus rapide et amoindri le risque de complications […] Si ça fonctionne et qu’il n’a plus mal, il va pouvoir effectivement pouvoir reprendre assez rapidement le travail debout puis la course« . Un discours plutôt positif et rassurant concernant l’avenir et l’état de santé de Milan Skriniar : « Pour moi s’il n’a plus mal et reprend l’entraînement et la compétition il n’y a pas grands risques à le signer. En revanche s’il a encore des douleurs et qu’il ne peut pas reprendre il ne faut absolument pas le recruter. Le risque de chronicité est beaucoup trop grand et on ne saurait absolument pas quand on pourrait le revoir sur un terrain de football« , nous confie le praticien, qui met en relief l’importance de réussir l’opération, ce qui écartera le risque de rechute, et de tomber dans la mauvaise opération pour le PSG. Car en effet, si l’opération ne se déroule pas au mieux, les douleurs pourraient devenir chroniques et ainsi embêter le défenseur central pour la suite de sa carrière.

Une opération à risque et des potentielles conséquences à surveiller

Et des opérations du genre ratées, il en existe. C’est le cas d’Ilyann, 30 ans et supporters du Paris Saint-Germain. Ce dernier a été victime d’un accident qui l’a poussé à la case opération également : « J’ai eu un accident il y a 8 ans, j’ai été blessé à la colonne vertébrale et j’ai eu plein de sciatiques et des cruralgies. Ça s’est intensifié avec le temps donc on a décidé d’opérer« . Face aux agissements d’un chirurgien qu’il qualifie de « peu scrupuleux », Ilyann raconte : « La problématique de ce genre de douleurs c’est que lé nerfs sciatique a souffert, il a été compressé un certain temps et a gardé un traumatisme […] Donc il existe des douleurs qui sont comparables à une décharge électrique, qui paralysent ou rendent les jambes faibles même si en apparence il n’y a rien. Ce sont des douleurs neurologiques« . Le supporters Rouge & Bleu espère que le travail autour de Milan Skriniar a été effectué par « une équipe de choc« , en évoquant le risque de se rapprocher d’une fin de carrière pour le futur défenseur du Paris Saint-Germain.