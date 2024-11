Ce dimanche soir, le PSG affrontait Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est logiquement imposé dans ce Classico (0-3).

Joao Neves a choisi le jour parfait pour marquer son premier but sous le maillot du PSG. Titulaire dans le milieu de terrain, l’international portugais a encore une fois offert une très belle copie. Il a été élu homme du match pour son premier Classico. Au micro de DAZN, l’ancien du Benfica a évoqué cette victoire logique des Parisiens, qui ont totalement dominé la rencontre.

« Du début à la fin, on a été la meilleure équipe »

« Homme du match ? Je suis vraiment content, mais le plus important, c’est l’équipe et la façon dont on joue. Je pense que ce soir, on a fait ce que l’on devait faire, donc je suis très content pour l’équipe et pour ce match. La célébration après le match ? Cela montrait aux supporters que l’on était heureux, que l’on voulait leur montrer toute notre personnalité et notre football. Ils sont à 100% derrière nous et il le mérite. Un match bizarre ? Je crois que l’on a très bien débuté le match, on a joué notre jeu. On a heureusement marqué rapidement et eux ont reçu un carton rouge. C’est le football et on a réussi à prendre l’avantage grâce à ça. On en a bien profité. Du début à la fin, on a été la meilleure équipe. »