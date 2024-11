Vitinha : « Toujours une saveur spéciale de gagner ici »

Ce dimanche soir, le PSG affrontait Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est logiquement imposé dans ce Classico (0-3).

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Vélodrome pour défier Marseille en clôture de la neuvième journée. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a logiquement ouvert le score par Joao Neves avant de voir l’OM être réduit à dix. Le PSG va encore marquer deux buts par l’intermédiaire de Beraldi contre son camp et Bradley Barcola (0-3). Les Parisiens s’imposent et prennent seul la tête de la Ligue 1. Au micro de DAZN, Vitinha est revenu sur cet belle victoire parisienne.

« La vérité, c’est qu’on pouvait marquer plus de buts »

« C’est un bon sentiment, la joie. Gagner ici, dans ce stade, il y a toujours une saveur spéciale. Donc, on est très content. Rencontre particulière ? Oui, bien sûr, ils prennent un carton rouge tôt. Après, on a réussi à mettre deux buts d’affilée et cela a tué le match. La vérité, c’est qu’on pouvait marquer plus de buts, on s’est procuré beaucoup d’occasions. Aujourd’hui, ce n’était pas nécessaire, mais il va falloir continuer à se procurer des occasions parce qu’on va devoir mieux concrétiser nos occasions. On est très content, on a gagné ce match qui est toujours spécial. »