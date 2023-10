Newcastle accueille le PSG dans son antre de St James’ Park ce mercredi (21h00, RMC Sport 1). Voici les compositions des deux équipes pour ce choc européen.

La deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions nous offre un choc entre le PSG et Newcastle sur la pelouse de St James’ Park. Le stade des Magpies devrait d’ailleurs être particulièrement bouillant pour cette occasion XXL étant donné que cela fait vingt ans que ses supporters n’ont plus goûté à cette compétition. Lors de la journée précédente, les Rouge et Bleu se sont imposés face au Borussia Dortmund (2-0), tandis que Newcastle a été tenu en échec au Milan AC.

Et on connaît désormais les 11 joueurs qui débuteront cette partie côté PSG. Luis Enrique a décidé de la jouer offensive avec les présences de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sur le front de l’attaque. Ils seront épaulés par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur les ailes. Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery veilleront au grain dans l’entrejeu. Enfin, devant Gianluigi Donnarumma, la défense à quatre sera composée de d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

À voir aussi : les U19 du PSG arrachent un précieux succès à Newcastle

🚨 BREAKING : La compo officielle du PSG en 4-2-3-1 avec un quatuor Mbappé, Dembele, Kolo Muani, Ramos !



🗣️ Convaincu par ce XI ?!#NEWPSG pic.twitter.com/Oo5nM338RY — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 4, 2023

Les compositions officielles

Le XI de Newcastle : Pope – Trippier, Lassel, Schar, Burn – Guimaraes, Longstaff, Tonali – Almiron, Gordon, Isak

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Mbappé