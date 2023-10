La liste des absents s’élargie du côté de Newcastle, après Joelinton, Sven Botman et Callum Wilson, c’est Sandro Tonali qui est incertain pour cette rencontre face au PSG

À la veille de la rencontre face au club parisien, Newcastle voit la liste des joueurs absents encore grandir. Si Joelinton et Sven Botman ne devraient pas figurer dans le groupe anglais, Callum Wilson est de retour à l’entraînement. Pourtant annoncé blessé aux ischios, et absent le week-end dernier face à Burnley, l’attaquant a rejoint ses coéquipiers au cours de la séance du jour. Le buteur de 31 ans reste incertain pour demain, tout comme Sandro Tonali, nouveau nom sur la liste. Pour une raison encore inconnue, le milieu de terrain, qui a rejoint les Magpies cet été, ne s’est pas présenté ce matin.

[MAJ] Mais l’international italien a seulement manqué le début de la séance d’entraînement du jour. Comme le rapporte le journaliste de Sky Sports, Keith Downie, l’ancien de l’AC Milan était bien présent pendant le reste de l’entraînement de Newcastle. Si la raison de son arrivée tardive n’est pas encore connue, son coach, Eddie Howe, donnera plus d’informations sur l’état de Sandro Tonali pendant sa conférence de presse cet après-midi. Avec un unique but inscrit lors de la première journée de PL, le numéro 8 adverse ne représente pas une grande menace offensivement, mais peut faire la différence au milieu.

🚨 Sandro Tonali était bien présent à l’entraînement du jour après avoir manqué le début de la séance.



Eddie Howe donnera davantage de précisions sur la situation de son joueur lors de la conférence de presse à venir



Heatmap de Sandro Tonali en Premier League

Grâce à son omniprésence dans le cœur du jeu, Sandro Tonali compte 95% de passes complétées dans sa moitié de terrain, et en moyenne plus de 2 ballons récupérés par match de Premier League. Une éventuelle absence donc à prendre en compte, surtout quand on connait la force offensive de Paris Saint-Germain.