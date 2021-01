Le match de vendredi dernier face à Montpellier (victoire 4-0 du PSG) avait une importance symbolique pour Neymar Jr. En effet, le numéro 10 parisien disputait son 100ème match officiel avec le club de la capitale. Depuis sa première rencontre avec le maillot parisien le 13 août 2017, Neymar Jr comptabilise un total impressionnant de 81 buts et 41 passes décisives (décisif à 122 reprises et impliqué sur un but toutes les 70 minutes). Afin de fêter ce cap symbolique, l’international brésilien avait reçu un maillot floqué du numéro 100. Outre ce maillot, Neymar Jr a également reçu une médaille représentant ce cap symbolique des 100 matches officiels avec la tunique des Rouge et Bleu. Une récompense reçue lors de la séance d’entraînement de ce mardi matin. Sur son site officiel, le PSG rappelle que Neymar est le 8ème joueur de l’effectif actuel à avoir atteint cette barre symbolique, après Marco Verratti (333 matches), Marquinhos (302 matches), Ángel Di María (243) Presnel Kimpembe (158), Julian Draxler (151), Kylian Mbappé (147) et Layvin Kurzawa (140).

Crédit photo : psg.fr

Statistiques de Neymar Jr au PSG