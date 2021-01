Très bon ce soir contre Montpellier (4-0), Neymar a disputé son 100e match sous le maillot Rouge & Bleu. Il a ponctué ce match symbolique par un but, son 81e avec le PSG. Le numéro 10 parisien s’est réjoui d’avoir atteint ce cap symbolique avec Paris. “Je suis très content, très heureux d’avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot parisien sur les épaules. Nous gagnons, je marque aussi, je suis très heureux de tout ça. Je suis vraiment content de ces buts et de ces passes, mais je veux continuer à faire plus, marquer encore et aider encore plus mes coéquipiers, tempère Neymar pour PSG TV. Neymar qui a ensuite tenu à remercier Kylian Mbappé, son passeur décisif. “Je remercie d’ailleurs Kylian pour la passe ! C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance.”