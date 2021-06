Le PSG espère récupérer libre Ousmane Dembélé en 2022 (MD)

Recruté en 2017 par le FC Barcelone avec Philippe Coutinho pour faire oublier le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé sera en fin de contrat en 2022. Le Barça souhaite prolonger l’attaquant français acheté 105 millions d’euros plus 40M€ en bonus (30 des 40M€ ont été versés) au Borussia. Catalunya Ràdio rapporte qu’un rendez-vous est programmé pour la semaine prochaine avec ses représentants. Les dirigeants catalans veulent une position claire de la part d’Ousmane Dembélé qui jusqu’ici a été plutôt flou au sujet de son contrat.

“Certains soupçonnent qu’il a peut-être déjà un pré-accord avec un club et qu’en réalité, il veut seulement attendre d’être libre dans un an”, écrit le Mundo Deportivo. “En ce sens, le club sait que la Juventus l’a tenté à plusieurs reprises. Un autre “grand” l’a dans son viseur : le PSG, Leonardo en tête. Le manager sportif du club francilien aimerait le faire signer gratuitement d’ici un an, peut-être comme alternative à un Mbappé qui met également fin à son contrat en 2022. Et aussi comme moyen de blesser à nouveau la fierté du Barça. En tout cas, au sein du club barcelonais, c’est clair : si Dembélé ne veut pas renouveler maintenant, ils essaieront de le vendre ou de le mettre dans une opération d’échange de joueurs cet été. Si l’ailier n’était pas d’accord, il lui serait précisé que la prochaine saison serait sur le banc ou au placard. Et la main de Ronald Koeman ne tremble généralement pas.” Le journal Sport parle d’ultimatum. Le Barça veut le prolonger de trois ans au moins et rapidement. Cela pour ne pas se retrouver dans une situation délicate en fin de mercato estival avec un joueur avec une seule année de contrat, bon à brader pour éviter la catastrophe industrielle en 2022.