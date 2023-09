Désormais joueur de Al-Hilal en Arabie Saoudite, Neymar Jr est revenu sur son aventure parisienne commune avec Lionel Messi auprès d’O Globo. L’occasion pour lui de vider quelque peu son sac.

Le mois d’août qui vient de s’achever a marqué la fin d’aventure entre Neymar Jr et le Paris Saint-Germain. Ne comptant plus sur les services de sa superstar, le board parisien lui a ainsi déniché une porte de sortie en Arabie Saoudite. Al-Hilal a déboursé une somme estimée à 90 millions d’euros pour boucler cette transaction XXL. Le Brésilien est revenu pour O Globo sur son aventure ratée aux côtés de Lionel Messi en Rouge et Bleu.

À voir aussi : le PSG s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif

🚨 BREAKING : Le PSG active ses réseaux à la recherche d’un nouveau directeur sportif ! 🔎



Maxwell est très apprécié en interne et a par exemple aidé le club cet été 🇧🇷



[@Santi_J_FM]



Pensez-vous que le PSG doit se séparer de Luis Campos ? pic.twitter.com/pkrTrjLq0u — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 3, 2023

Neymar Jr se lâche

Interrogé sur son grand ami, Neymar Jr a expliqué que la Pulga, ainsi que lui-même, a vécu un enfer à Paris… « Son départ en MLS ? J’étais très content pour lui, pour sa saison. Même s’il a tout connu, a-t-il déclaré. Il est allé au paradis avec l’Argentine, il a connu l’enfer à Paris. Nous avons vécu l’enfer lui et moi. On fait de notre mieux, on est champions, on essaye d’écrire l’histoire… C’est pour cela qu’on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l’histoire. Mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus. (…) Messi ne méritait pas de partir comme ça. Pour tout ce qu’il est, tout ce qu’il a accompli… Toutes les personnes qui le connaissent savent qu’il s’entraîne, qu’il se bat. S’il perd, il est en colère. Je pense qu’il a été accusé injustement. Mais je suis très content qu’il est remporté la Coupe du monde. Ce coup-ci, le football s’est montré juste. »