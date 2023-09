Ce dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG et l’OL clôturent la 4ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Groupama Stadium. Voici les compositions des deux équipes pour cette rencontre.

Avant la trêve internationale qui concernera de nombreux joueurs parisiens, le PSG s’offre un joli test face à l’Olympique Lyonnais. L’occasion de mettre en pratique les belles choses qu’on a pu observer la semaine passée face au RC Lens. Surtout que les rhodaniens, avec un point en trois matches, ne s’avancent pas vraiment dans la meilleure des postures.

On connaît d’ailleurs la composition rouge et bleu pour ce choc, ainsi que celle lyonnaise. Luis Enrique a décidé d’articuler son XI en 4-3-3. Donnarumma gardera la cage. De gauche à droite, la défense verra évoluer Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi. Du classique en somme. Pareil pour l’entrejeu où le trio Zaïre-Emery – Ugarte – Vitinha est reconduit. Enfin, Marco Asensio occupera la pointe de l’attaque, laissant Gonçalo. Ramos sur le banc. L’ancien madrilène sera soutenu sur les ailes par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Les compositions officielles

Le XI de l’OL : Lopes – Mata, Caleta Car, Diomandé, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso – Nuamah, Caqueret, Cherki – Kadewere

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez – Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé