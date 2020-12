Une fête avec 500 invités, puis 150 convives. Non, rien de tout cela chez Neymar Jr, à Mangaratiba, sur la Costa Verde Fluminense. La star a démenti (un peu tardivement), via un de ses avocats, l’organisation d’une grosse fête pour la nouvelle année. “Non !!! C’est un événement Fabrica. Il n’a aucun rapport avec Neymar“, a fait savoir l’avocat du joueur du PSG à l’AFP. “Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute.” La fameuse et polémique fête nommée “Neymarpalooza” simple fantasme, événement annulé ? Elle va encore faire parler pendant quelques jours. Hier il était question de 150 personnes testées négatives au Covid. C’est en tout cas ce que l’agence Fábrica, possiblement chargée de l’organisation de la fête, avait fait savoir dans un communiqué – sans évoquer nommément Neymar – via Instagram.