Acteur majeur de la belle victoire du PSG face à l’Istanbul Basaksehir (5-1), dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Neymar Jr a livré une prestation XXL face au club turc. Impliqué dans les cinq buts parisiens, le numéro 10 du PSG a inscrit un triplé et a provoqué un pénalty. Une prestation qui lui avait permis d’être nommé pour le trophée de meilleur joueur de la semaine de Ligue des champions en compagnie de Youssef En-Nesyri (FC Séville / 2 buts), Karim Benzema (2 buts / Real Madrid) et le portier du Chakhtar Donetsk, Anatoliy Trubin (4 arrêts). Sans surprise, l’international brésilien a remporté cette récompense individuelle, comme l’a dévoilé l’UEFA sur son site internet. Auteur de 6 buts lors de cette phase de poules de Ligue des champions, Neymar Jr est le meilleur buteur de la compétition à égalité avec Álvaro Morata (Juventus Turin), Marcus Rashford (Manchester United) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund).

Pour rappel, Neymar Jr a également été nommé dans la catégorie “but de la semaine” avec Weston McKennie (Juventus Turin), Jules Koundé (FC Séville) et Angeliño (RB Leipzig). L’uEFA n’a pas encore dévoilé le vainqueur.