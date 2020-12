Auteur d’une prestation XXL face à l’Istanbul Basaksehir (5-1), Neymar Jr a livré un match parfait en étant impliqué dans les cinq buts parisiens.Avec un triplé et un pénalty provoqué puis offert à Kylian Mbappé, le numéro 10 parisien s’est une nouvelle fois montré décisif dans un match à enjeu en C1. Une prestation de haut vol qui lui permet d’être en lice pour le trophée du meilleur joueur de la semaine en Ligue des champions (votez ici). Dans cette catégorie, l’international brésilien sera en concurrence avec Youssef En-Nesyri (FC Séville / 2 buts), Karim Benzema (2 buts / Real Madrid) et le portier du Chakhtar Donetsk, Anatoliy Trubin (4 arrêts). Auteur d’un premier but époustouflant, Neymar Jr est également nommé dans la catégorie “but de la semaine” (votez ici) en compagnie de Weston McKennie (Juventus Turin), Jules Koundé (FC Séville) et Angeliño (RB Leipzig).