Entre ses déclarations d’amour envers le PSG et les rumeurs autour d’une prolongation de contrat de quatre ans avec les Rouge et Bleu, Neymar Jr est au centre des attentions depuis quelques semaines. Après avoir déclaré ouvertement son envie de poursuivre l’aventure au PSG, le numéro 10 parisien enchaîne les interviews depuis quelques jours. Dans un entretien accordé au Daily Mail, Neymar Jr (qui fêtera ses 29 ans ce vendredi) est revenu sur son désir de disputer une nouvelle finale de Ligue des champions avec le maillot parisien.

“Je ne suis pas motivé par les défaites, je suis motivé par les victoires que j’ai autrefois conquises dans ma vie et ma carrière. Je sais ce que c’est de gagner une Ligue des champions (avec le FC Barcelone en 2015) et je suis sûr que j’atteindrai une nouvelle fois la finale avec le PSG”, a déclaré Neymar Jr dans une interview exclusive au Daily Mail, avant de se pencher sur l’importance des activités en dehors du football. “Si nous, joueurs de football, ne pensons qu’à notre profession, nous n’y arriverons pas. Nous devons avoir le temps de nous amuser et de réfléchir à d’autres sujets, comme tout le monde. C’est naturel, c’est comme ça que le monde fonctionne. Nous savons tous comment équilibrer correctement notre temps de travail avec le temps que nous avons pour être en famille, entre amis ou simplement pour nous amuser. Nous ne sommes pas différents des autres dans notre rapport entre le travail et l’amusement. Bien sûr, en raison de notre position publique, nous devons nous préserver un peu plus. Nous ne pouvons pas faire certaines activités qui peuvent nuire à notre corps, mais nous avons en fait le devoir de chercher des distractions en dehors du terrain afin de garder l’esprit léger et concentré sur notre métier”, a souligné Neymar au média anglais.