Neymar : “Je veux gagner et rapporter ce titre”

Le Brésil affronte cette nuit (2 heures, La Chaîne l’Equipe) l’Argentine en finale de la Copa America. Lors de cette rencontre, Neymar affrontera son ami, Lionel Messi. Mais le Brésilien (29 ans) a fait savoir que sur le terrain, il ne sera pas question d’amitié. “Lionel Messi est le meilleur joueur que j’ai jamais vu jouer, louange l’attaquant sur le site de la Fédération Brésilienne de Football. C’est un grand ami. Mais nous sommes en finale, nous sommes adversaire, je veux gagner et rapporter ce titre.”

Dans cet entretien, il a aussi évoqué sa découverte du poste de numéro 10 depuis son arrivée au PSG. “Quand je suis allé au PSG, je n’avais plus Messi à mes côtés, donc j’ai commencé à apprendre et à évoluer plus en numéro 10. J’ai commencé à être plus un numéro 10 plutôt qu’un ailier. Aujourd’hui, je peux jouer à n’importe quel poste en fonction de l’entraîneur.“

Neymar qui a également évoqué le Ballon d’Or. “Le Ballon d’Or est quelque chose qui m’a toujours suivi durant ma carrière. Pas pour moi, mais à cause de la pression que je porte depuis que j’ai fait mes débuts professionnels. Les gens essaient toujours de mettre sur mon CV le fait que je dois gagner le Ballon d’Or. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit et ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je connais mon football, ce que je fais depuis de nombreuses années sur le terrain, ce qui est le plus important. Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour être sur le podium mais cela n’a pas d’importance pour moi. Je veux être un champion avec le Paris Saint-Germain, avec l’équipe nationale brésilienne, c’est ce qui est important pour moi. Les récompenses individuelles, c’est beau, c’est cool, bien sûr, c’est gravé sur mon étagère, mais pour moi, ce n’est pas un objectif.“