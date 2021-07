Lionel Messi et l’Argentine sont déjà à Rio de Janeiro pour préparer la finale de la Copa América samedi. Le génie de Rosario est libre contractuellement depuis une semaine et finira la compétition continentale sans faire partie de l’effectif du Barça. En Catalogne, tout le monde pense que La Pulga poursuivra l’aventure sous le maillot Azulgrana. Le président Joan Laporta a appelé au calme sur le sujet. Le Mundo Deportivo rapporte que si Lionel Messi signe au Barça, il sera dispensé de stage en Allemagne du 28 juillet au 3 août. Et également du match amical contre le Beitar. Si tout se passe bien pour le club catalan, Lionel Messi pourrait faire ses débuts avec le nouveau maillot du Barça le 8 août lors du trophée Joan Gamper contre la Juventus.

Si tout se passe bien, car le FC Barcelone est dans une situation économique très, très compliquée, explique El Desmarque de Barcelone. Sans réduction drastique de la masse salariale, non seulement le Barça ne pourra pas retenir Leo Messi, mais il ne pourra pas non plus enregistrer les quatre signatures déjà annoncées, lit-on. “Barcelone a besoin de trouver une nouvelle équipe pour Neto, Samuel Umtiti, Pjanic, Carles Aleñá et Martin Braithwaite , mais aussi Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Si Laporta parvient à conclure ces sept départs supplémentaires, il devra négocier avec Sergio Busquets et Jordi Alba leurs contrats pour baisser leurs salaires. Ce point semble essentiel pour équilibrer les comptes et faire de l’espace salarial pour Messi. Par ailleurs, il mise également sur une prolongation de contrat à la baisse de Dembélé.”

De quoi faire grandir la peur d’une proposition du PSG. Dans ce contexte, l’ancien gardien de but du Real Madrid Paco Buyo a rapporté dans le pas très sérieux mais populaire “Chiringuito“ une conversation entre le père de Leo Messi et un intermédiaire pour le compte de Paris. “Il y a quelques jours, quelqu’un au PSG (sans lien avec l’environnement de Neymar) a appelé et parlé au père de Messi. Ses propos c’est que si Barcelone ne règle pas ses problèmes financiers et ne peut pas offrir un contrat qui satisfasse Lionel, le PSG est là. “Quand tu veux on en parle, on est disposés”, il lui a dit.”