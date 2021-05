Oscar voit Neymar soulever le Ballon d’Or prochainement

Le PSG possède deux superstars dans son effectif, Neymar et Kylian Mbappé. Deux joueurs qui postulent pour un jour remporter le Ballon d’Or. Mais qui des deux Parisiens remportera en premier la distinction individuelle suprême ? Pour Oscar, joueur Brésilien exilé en Chine, il ne fait aucun doute que Neymar sera Ballon d’Or. “Dans un avenir proche, je ne peux pas voir un candidat plus fort que Neymar, avoue-t-il dans une interview accordée à Goal. Je pense qu’il sera toujours le plus grand nom du football brésilien pendant les trois ou quatre prochaines années.”