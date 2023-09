Présent en conférence de presse avec le Brésil, Neymar Jr est revenu sur son choix de rejoindre Al-Hilal cet été. L’occasion également d’évoquer la Ligue 1, le championnat qui lui a apparemment donné le plus de fil à retordre selon lui.

Après six années des plus tumultueuses passées en terre parisienne, c’est peu de le dire, Neymar Jr a finalement quitté le PSG cet été. Le numéro 10 a rallié Al-Hilal sous l’insistance rouge et bleu. Un transfert conclu pour une somme d’environ 90 millions d’euros. Une nouvelle direction prise par sa carrière sur laquelle le principal intéressé s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse en marge du rassemblement du Brésil.

La Saudi Pro League meilleure que la Ligue 1 ?

Neymar a notamment expliqué que le championnat saoudien pouvait devenir l’un des meilleurs au monde, tout en indiquant que la Ligue 1 n’a pas été un long fleuve tranquille en ce qui le concerne. « Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c’était faible mais c’est là où j’ai le plus souffert, avoue-t-il dans des mots relayés par nos confrères de L’Équipe. Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. » Neymar Jr, arrivé blessé du côté de Al-Hilal, n’a toujours pas porté la tunique de son nouveau club en match officiel.