Réélu à la tête de l’ECA (association des clubs européens), Nasser Al-Khelaïfi s’est offert une sortie assez musclée en ce qui concerne la Super League. Un tacle à peine dissimulé envers le Real Madrid et le FC Barcelone.

Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi, en poste depuis 2021 et le départ d’Andrea Agnelli, a été réélu en tant que président de l’ECA (association des clubs européens). Un mandat qui s’étendra jusqu’en 2027, soit pour une durée de quatre ans. Preuve, s’il le fallait encore, de l’influence du décideur rouge et bleu au sein du paysage footballistique du vieux continent. Dans la foulée de cette réélection, celui-ci s’est permis une sortie plutôt cinglante au sujet de la Super League. Il a également évoqué l’arrivée fracassante de l’Arabie Saoudite sur le mercato européens.

Nasser Al-Khelaïfi et la « No Super League »

Je l’appelle la No Super League car personne ne souhaite y participer. Avant, il y avait trois clubs, maintenant ils ne sont plus que deux (le Real Madrid et le FC Barcelone, NDLR), a-t-il lâché devant la presse dans des dires relayés par As. L’Arabie Saoudite ? Nous croyons en nous et comme je l’ai déjà dit : nous avons la meilleure compétition du monde, les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. je ne pense pas qu’il y ait danger. »