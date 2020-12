Marco Verratti s’est largement confié au micro de Téléfoot, le magazine dominical de TF1. Le milieu de terrain est d’abord revenu sur les incidents du PSG/Istanbul BB avec le quatrième arbitre et la décision des joueurs d’arrêter la rencontre. “C’était un peu choquant. On ne s’y attendait pas. Je pense qu’on a donné un bon signal en quittant le terrain. Il n’y avait pas l’envie de finir un match de foot : il y a des choses plus importantes dans la vie. La personne qui a fait ça s’est rendue compte qu’elle avait fait quelque chose d’incroyable. J’ai vu des coéquipiers très très déçus.”

Le PSG a fini premier du groupe H grâce à une phase retour parfaite. Trois matches, trois victoires. “On savait qu’on n’avait plus le droit à l’erreur et qu’on avait trois finales contrer Leipzig, Manchester et Basaksehir. Et je pense qu’on a mérité cette première place”, a expliqué le milieu international italien du PSG. “C’est la première année où on ne fait pas de préparation. Le problème était physique, et on a eu beaucoup de cas de Covid. Le coach n’a jamais eu la possibilité d’aligner son équipe type, et de compter sur tout l’effectif. Moi ? J’ai eu une grosse blessure, quasiment 8 centimètres… et j’ai essayé de tout faire pour jouer le Final 8. Mais je ne me sentais pas bien. Jouer une finale, c’était une opportunité que je n’aurais peut-être qu’une fois dans ma vie. Mais je suis revenu trop tôt. Et j’ai les problèmes qui sont venus après. Je n’étais pas guéri. Maintenant je me sens bien. Heureusement que les boites étaient fermées, sinon on aurait dit que c’était à cause de ça que j’étais blessé… Au début, ça m’énervait quand on disait Marco il fait ceci ou cela, il n’est pas professionnel. Maintenant, je me suis habitué, je m’en fiche.”

Ce soir il s’agira de réaffirmer face à Lyon le leadership du PSG en Ligue 1. “C’est un match magnifique. L’OL est une équipe que j’aime voir jouer, qui pratique un joli jeu. Mais on doit montrer qu’on est la meilleure équipe. Je pense qu’on est favori, mais il va falloir le prouver.”

Une nouvelle fois, Marco Verratti a exprimé tout son amour pour le PSG. “Je suis amoureux de ce club. Faire 9 ans dans la même équipe ça n’arrive pas à beaucoup de joueurs. L’important pour moi, c’est de gagner ici à Paris.” Et il espère garder ses deux compères Neymar et Mbappé avec lui au club. “Tous les jours je demande à Neymar et Mbappé de rester ! On est très proches. Parfois je dis à Kylian : ‘t’as signé, t’as signé ?’ Je suis toujours un peu inquiet. Je pense qu’ils ne vont pas tarder à trouver un accord, parce qu’ils sont tous les deux heureux ici. Neymar et Mbappé font partie de l’une des meilleures équipes au monde. En vérité, je pense qu’il n’y a pas de meilleure équipe que le PSG. On peut écrire l’histoire en gagnant cette première Champions League.”