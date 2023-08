Neymar-Mbappé : Un duo magique puis des polémiques

Neymar a finalement fait ses bagages et quitte le navire parisien. Il rejoint officiellement Al-Hilal pour un montant de 90 millions d’euros hors bonus, une vente record pour le PSG. Ce départ fait suite à la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe.

Une relation complexe

Il y a eu beaucoup de moments de partage sur le terrain entre les deux joueurs. Depuis leur arrivée respective en 2017 – en tout cas lors des premières années – une relation de proximité s’était construite. Mais peu à peu, ces confidences ont disparu et ont laissé place à des polémiques. Comme le rappelle Le Parisien, dans l’entourage du Brésilien on n’a jamais caché le fait que Kylian Mbappé souhaitait voir partir son coéquipier du club. L’attaquant de 24 ans avait d’ailleurs demandé le départ de Neymar l’été dernier. Une vente qui n’a pas pu se faire car aucun club ne pouvait s’offrir ses services. Au final, l’Arabie saoudite a permis aux Rouge & Bleu de se « débarrasser » du joueur. Le PSG est soulagé de ce départ et le clan du Brésilien encore plus. « On a pu lire que le PSG était content qu’il parte, nous glisse un proche. Mais croyez-moi : nous le sommes encore plus », dans des propos d’un proche du joueur rapportés par Le Parisien.

« Polémique : L’été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu’il n’y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe, lit-on dans le post. Comme par hasard, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al-Hilal, Mbappé est revenu à l’entraînement super content. », Ces quelques phrases proviennent d’un média brésilien qui a relayé des informations de L’Équipe. Un post Instagram qui a été liké par Neymar. Signe que le joueur de 31 ans sait ce qu’il se tramait.

Le Parisien le résume parfaitement. Le changement de statut de Mbappé l’été dernier a changé la donne. Neymar a été mis dans l’ombre de ce nouveau projet. Lors des envies de départ de Neymar en 2019, Mbappé n’avait pas compris cette décision. Au fil des saisons, le Français a porté le PSG avec une régularité déconcertante alors que le Brésilien a enchaîné les blessures et les polémiques malgré quelques fulgurances dont il en a le secret. Ces deux trajectories différentes ont eu raison de cette relation