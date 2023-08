Officiel – Neymar Jr quitte le PSG et rejoint Al-Hilal

C’était fortement dans l’air depuis ce dimanche, c’est désormais officiel : Neymar Jr n’est plus un joueur du PSG. Le Brésilien s’est engagé pour les deux prochaines saisons du côté d’Al-Hilal.

C’est ce qu’on appelle un tremblement de terre. Neymar Jr, débarqué en terre parisienne en grandes pompes à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone pour la somme record de 222 millions d’euros, vient tout juste de rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Hilal. La fin d’une aventure ponctuée de hauts et d’énormément de bas. La nouvelle a ainsi été rendue officielle à l’instant même. Le PSG devrait récupérer une somme estimée à 90 millions d’euros dans cette transaction. Le joueur, qui a lui signé un bail de deux ans, touchera le jackpot puisqu’il devrait être rémunéré à hauteur de 100 millions d’euros annuels. Une histoire de gros chiffres en somme.

Une somme rapidement réinvestie sur le mercato ?

Maintenant que cette vente XXL a été actée, le PSG va pouvoir réinvestir cette jolie manne financière sur le mercato. Dans cette optique, il y a de fortes chances que le dossier Randal Kolo Muani prenne une toute autre tournure dans les jours à venir. Côté ventes, Marco Verratti reste, lui aussi, sur le départ et une arrivée en Arabie Saoudite, Al-Hilal se montre également intéressé par son profil, ne serait nullement à exclure et ce, même si Il Gufetto prioriserait plutôt une destination européenne pour la suite de sa carrière.

Sur son site officiel, « le Paris Saint-Germain remercie Neymar Jr, une légende du club« . Par le biais d’un communiqué, le président Nasser Al-Khelaïfi déclare : « Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu’il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure« .

