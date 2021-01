L’année 2020 a été une année compliqué sur le plan sanitaire mais l’une des meilleures voire la meilleure du PSG, qui plus est celle des 50 ans du club. En effet, le PSG a remporté tous les titres possibles en France et a atteint la finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdue contre le Bayern Munich (1-0). Ce beau parcours européen n’a pas été récompensé par les fans de football qui ont voté pour l’équipe type de la saison 2020 sur le site de l’UEFA. Dans cette dernière un seul parisien a été plébiscité, Neymar. Le numéro 10 parisien est bien accompagné en attaque avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Le Bayern, vainqueur de la C1 est bien représenté avec cinq joueurs Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara (à Liverpool depuis cet été) et donc l’attaquant polonais. Le onze est également composé de Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City).

Le XI UEFA 2020 selon les fans : Neuer (Bayern) – Kimmich (Bayern), Sergio Ramos (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Davis (Bayern) – Cristiano Ronaldo (Juventus), Thiago Alcantara (Bayern puis Liverpool), De Bruyne (Man City), Neymar (PSG) – Messi (Barcelone) – Lewandowski (Bayern)