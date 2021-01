Lionel Messi arrive en fin de contrat dans un peu plus de cinq mois. La Pulga a été associée au PSG depuis plusieurs semaines et ce ne sont pas les dernières déclarations de Leonardo – dans un long entretien accordé à France Football – qui vont faire cesser les rumeurs. Le directeur sportif parisien n’a pas exclu sa signature, sans pour autant en faire un objectif non plus. Des déclarations qui n’ont pas plus de l’autre côté des Pyrénées. Mais pour Jean-Michel Larqué, le débat n’est pas là. Le PSG ne devrait pas recruter Messi mais bien un milieu de terrain. Et le “capitaine de RMC” pose un nom, Kevin De Bruyne. “Tu sais le vrai milieu de terrain qu’il faudrait au Paris Saint-Germain, qui éclabousse et qui parle français en plus, c’est Kevin De Bruyne. Si tu as au milieu de terrain un joueur comme ça, avec ou sans Messi devant, avec Mbappé et Neymar et un troisième qui s’appelle Icardi ou Kean, ton équipe ce n’est plus la même, s’enflamme Larqué sur les ondes. La priorité aujourd’hui – et je le dis depuis un an ou deux ans – c’est que ce milieu de terrain soit un milieu de terrain inspiré, soit un milieu de terrain créateur, soit un milieu de terrain qui impulse une accélération.“