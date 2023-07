De retour d’une blessure à la cheville ayant nécessité une intervention chirurgicale, Neymar Jr ressent de bonnes sensations. À tel point qu’il pourrait prendre part à l’une des rencontres amicales durant la préparation rouge et bleu au Japon.

Une boucle se répétant continuellement. En février dernier, juste avant le sprint final de l’exercice, Neymar Jr sortait sur blessure face au LOSC consécutivement à un choc avec Benjamin André. Quelques jours plus tard, l’implacable verdict tombait : le Brésilien devait passer par la case opération et était dès lors out jusqu’à la conclusion de la saison. Un nouveau gros coup dur faisant suite à une grosse déception en Coupe du monde. Près de cinq mois plus tard, le numéro 10 parisien a donc fait son retour à l’entraînement collectif lors du stage au Japon sous les ordres de Luis Enrique. Forcément une bonne nouvelle pour un joueur qui compte apparemment réaliser une saison pleine avec le PSG.

Neymar intéressant à l’entraînement

Et pour l’heure, celui-ci posséderait de très bonnes sensations pour son retour. Il a enchaîné une nouvelle séance ce jour devant un parterre d’environ 2000 spectateurs japonais. Neymar a réalisé un entraînement plein, nous relate RMC. L’occasion également pour lui de faire le show et de se montrer à l’aise dans le dernier geste. Remis de son opération, il aurait désormais un objectif principal en tête : faire son retour sur les rectangles verts et ce, le plus rapidement possible. En ce sens, RMC nous indique qu’il serait étonnant de ne pas le voir disputer à minima un match amical sur les trois qu’effectuera le PSG au cours de sa préparation estivale en terre nippone. Il serait toutefois tout aussi étonnant de le voir participer à la premières de ces rencontres ce mercredi – coup d’envoi à partir de 12h20 – face à Al-Nassr. Non, il serait plus probable qu’il fasse son retour soit face au Cerezo Osaka (vendredi 28 juillet) ou face à l’Inter (lundi 1er août).