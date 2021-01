À seulement 28 ans, Neymar va entrer dans une institution historique de la Sélection nationale du Brésil. Pendant ses vacances dans son pays natal, le numéro 10 parisien a réalisé une prise empreinte dans le cadre de son entrée dans le Hall of Fame – meilleur joueur de l’histoire – de la Seleçao. L’empreinte de ses pieds sera ainsi exposée dans le stade mythique du football brésilien, le Maracanã. Dans ce Hall of Fame, Neymar va rejoindre Pelé, Garrincha, Zico ou encore l’ancien Parisien Ronaldinho entre autres. Pour rappel, Neymar est le deuxième meilleur buteur de la Seleçao avec 64 buts en 103 sélections. Il n’est plus très loin du recordman, Pelé et ses 77 buts.