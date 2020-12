Face à l’Istanbul Basaksehir (6ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions), les joueurs du PSG auront besoin au minimum d’un point pour assurer leur qualification aux 8es de finale de la compétition tandis qu’une victoire leur permettrait d’occuper définitivement la première place du groupe H. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourra compter sur ses deux joueurs cadres, Marco Verratti et Neymar Jr, qui ont été laissés au repos face à Montpellier le week-end dernier. Cependant, les deux joueurs clés du PSG devront être vigilants face au club turc car ils sont sous la menace d’une suspension. En effet, en cas de carton jaune donné par l’arbitre roumain Ovidiu Hategan, les deux Parisiens manqueront un potentiel 8es de finale aller de Ligue des champions. Une situation qui s’applique également à Leandro Paredes. Outre l’enjeu d’une qualification, les Rouge et Bleu devront notamment garder leur sang-froid et éviter les protestations et fautes inutiles.