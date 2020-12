Ce mardi soir à 21h (RMC Sport 1 / la chaîne Téléfoot), le PSG recevra – au Parc des Princes – l’Istanbul Basaksehir, dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une victoire offrirait au PSG la première place du groupe H et un match nul qualifierait les Rouge et Bleu pour les 8es de finale de la compétition. Et cette rencontre européenne sera arbitrée par Ovidiu Hategan. L’arbitre roumain sera assisté par Octavian Sovre et Sebastian Gheorghe. Sebastian Coltescu sera le quatrième arbitre. Enfin, Marco Di Bello et Maurizio Mariani officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Ovidiu Hategan a notamment arbitré le Manchester United / Istanbul Basaksehir de ce groupe H, pour une large victoire des Reds Devils (4-1).

Par le passé, l’arbitre de 40 ans avait déjà arbitré le PSG à deux reprises lors des victoires face à l’APOEL Nicosie (1-0, phase de groupes 2014-2015) et le FC Bâle (2-1, phase de groupes 2016-2017). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, Ovidiu Hategan a dirigé 5 rencontres en UEFA Champions League pour un total de 14 cartons jaunes distribués.