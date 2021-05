Deux matches et deux titres en jeu. La semaine s’annonce haute en couleurs pour le PSG. Dimanche, ce sera un déplacement à Brest pour espérer l’obtention d’un dixième titre de champion de France. Auparavant, mercredi, Paris affrontera au Stade de France le club redevenu sa bête noire, l’AS Monaco. Ce sera pour lever une 14e Coupe de France. Oui mais cette saison, le PSG a perdu deux fois en L1 contre l’équipe de Niko Kovac. Et l’entraîneur monégasque croit en une troisième victoire malgré le niveau de l’adversité.

“Paris est la plus belle équipe de France, une des plus belles d’Europe, avec certains des meilleurs joueurs du monde. Pour ma première saison en France, avoir une opportunité de remporter un titre, c’est important. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs. Ce soir, nous avons vécu un gros match (2-1 contre Rennes à Louis II). Un autre gros match arrive. C’est ce que j’aime. Ces matches permettent aux joueurs de grandir et progresser très vite. C’est tout bénéfice pour nos jeunes joueurs”, a commenté Niko Kovac dimanche soir (propos rapportés par l’AFP). “Cette saison, on a joué deux fois contre le PSG, une fois entraîné par (Thomas) Tuchel et l’autre par (Mauricio) Pochettino. Il faudra analyser leurs derniers matches. Quant à nous, il faudra jouer à notre maximum. On a deux jours pour trouver le meilleur équilibre de jeu. On sera outsiders. Le PSG a la pression pour gagner. Dans de tels clubs, il faut toujours gagner des trophées. Mais ce n’est pas un problème pour ces joueurs, qui ont l’habitude de jouer et gagner sous pression. En tout cas, en ce qui nous concerne, j’y crois énormément.”