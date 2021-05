Djellit ne voit pas comment Lille irait perdre le titre à Angers

Saint-Etienne ne jouait rien et il a ramené un 0-0 de Lille dimanche soir. Angers peut-il en faire autant à domicile lors de la 38e journée ? Verra-t-on ce scénario qui ferait les affaires du PSG ? Le journaliste de France Football Nabil Djellit n’y croit pas un instant.

“Angers, ils sont en vacances. A un moment donné, il faut être sérieux. Les joueurs savent que le coach ne sera plus là. A moins que les gars fassent un match de gala incroyable pour se faire plaisir, style Copacabana, au stade Raymond-Kopa… mais moi je ne vois pas comment le Lille que j’ai vu cette saison irait perdre le titre à Angers. Ce serait inouï quoi ! Lille a gagné à Paris, à Lyon, et vous m’expliquez qu’ils vont perdre le titre en ne gagnant pas à Angers ?! J’entends tout. Donc ils seraient en train de s’effondrer et le PSG va être champion…”, a commenté le journaliste sur le plateau de l’EDS. “On peut faire confiance à Christophe Galtier qui sait bien manager son groupe. Je suis sûr qu’il va apporter quelques correctifs cette semaine. Il va peut-être changer un ou deux joueurs chez les offensifs.“