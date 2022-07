[MAJ] Le PSG travaille intensivement sur le dossier Mukiele

Lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a pour le moment officialisé les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike. La premier pour renforcer son milieu de terrain, et le second sur le front de l’attaque. Les emplettes du PSG pourraient se poursuivre afin de renforcer également sa ligne défensive. En effet, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le club de la capitale serait en « négociations avancées » avec le RB Leipzig afin de s’attacher les services de Nordi Mukiele. Le défenseur polyvalent fait l’objet de discussions entre le pensionnaire de Bundesliga et le club de la capitale depuis plusieurs jours, qui se seraient intensifiées ces dernières heures. L’Equipe avance également un montant qui devrait dépasser les 10 millions d’euros dans ce dossier. Un accord de principe aurait été trouvé entre le joueur et le Paris Saint-Germain.

L’Equipe nous informe également du rôle qui pourrait être alloué à Nordi Mukiele en Rouge & Bleu. Le quotidien sportif avance que Luis Campos estime que le joueur de 24 ans pourrait venir « densifier une rotation défensive en pouvant être utilisé au poste de piston droit comme celui d’axial« . Pour rappel, Nordi Mukiele sera en fin de contrat en juin 2023 avec le RB Leipzig.

De son côté, Le Parisien confirme les discussions en cours entre le PSG et Leipzig au sujet de Nordi Mukiele, un profil particulièrement apprécié par la nouvelle direction sportive Rouge & Bleu. Le quotidien affirme par ailleurs que le deal pourrait aboutir pour une somme ne dépassant pas les 10 millionns d’euros.

Une priorité pour Christophe Galtier

Dans son discours, Luis Campos aurait insisté sur le caractère prioritaire du dossier, et la place que pourrait occuper Mukiele au sein de l’effectif parisien selon Foot Mercato, un discours qui aurait séduit l’ancien du MHSC. Ce dernier estime que, le fait de rentrer en France et poser ses bagages à Paris serait un tremplin afin de se faire une place dans la liste de Didier Deschamps, lui qui compte jusque-là une seule sélection en Bleu.

Le joueur serait également une priorité pour Christophe Galtier selon Foot Mercato. Le défenseur polyvalent peut évoluer au poste de piston droit, latéral droit mais également défenseur dans l’axe. Avec le système de jeu qui se profile sous les ordres du technicien français au PSG, Nordi Mukiele pourrait avoir ses cartes à jouer. Le média français avance également « un accord contractuel autour d’un contrat de longue durée » trouvé. Cette dernière information autour d’un contrat longue durée est également confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Le journaliste italien parle de négociations en cours entre les deux clubs afin de trouver un accord.

15M€ pour Mukiele ?

Selon les échos venus d’Allemagne, par le biais du média Bild, les informations de nos confrères français s’avèrent. En effet, outre-Rhin, on confirme la prise de contact des dirigeants parisiens avec leurs homologues du RB Leipzig. Cependant, plus de détails nous parviennent de nos confrères de Bild qui avancent la somme de 15 millions d’euros. En effet, étant en fin de contrat en juin 2023, le club de la galaxie Red Bull souhaite ne pas se retrouver avec un joueur qui partirait libre dans un an. C’est en ce sens qu’il souhaite soit prolonger le contrat de Nordi Mukiele cet été, ou le vendre contre la somme de 15 millions d’euros.

Selon une autre source allemande, les dirigeants du RB Leipzig sont inflexibles : une prolongation de contrat ou une vente, au plus tard l’hiver prochain. Selon Philipp Hinze, journaliste pour Sky Sport en Allemagne, l’idée de voir Nordi Mukiele quitter son club libre et donc gratuitement à l’été 2023 est inenvisageable. le confrère parle également d’un intérêt manifesté du côté du PSG, et d’un travail intensif sur le dossier. La même source avance un deal qui pourrait être bouclé pour une somme allant de 13 à 16 millions d’euros.