Galtier s’exprime sur le dossier Mukiele au PSG

Dans la foulée de sa victoire face au Kawasaki Frontale (1-2), le Paris Saint-Germain a vu une information concernant son mercato sortir dans la presse. En effet, la piste menant Nordi Mukiele au club de la capitale a pris de l’épaisseur aujourd’hui. Selon les différentes sources et informations parvenues à ce jour, le joueur français aurait d’ores et déjà un accord de principe avec le PSG, qui de son côté négocie activement avec le RB Leipzig afin de trouver un accord avec le club pensionnaire de Bundesliga. En fin de contrat en juin 2023, Nordi Mukiele pourrait être libéré par son club dès cet été pour une somme se situant entre 10 et 15 millions d’euros. Retrouvez les dernières informations sur le dossier Mukiele ici.

La réaction de Christophe Galtier à cette information

En conférence de presse d’après-match à l’issue de la rencontre face au club japonais de Kawasaki Frontale, Christophe Galtier a été interrogé sur cette piste, et invité à réagir : « Le club est à la recherche d’un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd’hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n’est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu’il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre« , a déclaré le technicien français, des propos relayés par RMC Sport.