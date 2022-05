Un intérêt du PSG pour Nordy Mukiele ?

Après une fin de saison plus que compliquée à suivre pour les supporters et les observateurs du PSG, il sera enfin temps de se pencher sur l’exercice prochain. En ce sens, l’intersaison francilienne sera scrutée de très près après moult déceptions à de nombreux étages. On attend ainsi des changements, que ce soit au niveau de l’organigramme ou de l’effectif rouge et bleu.

Pour l’heure, Leonardo est toujours en poste et difficile de croire que le directeur sportif auriverde pliera bagages à quelques encablures seulement de l’ouverture du marché des transferts. Car oui, nous sommes désormais à un mois de celui-ci et les pistes commencent, doucement mais sûrement, à se multiplier. Après les rumeurs du milieu de terrain, les noms de Paul Pogba ou d’Aurélien Tchouameni revenant avec insistance, place désormais au secteur défensif.

Leonardo piste Nordy Mukiele

Il y a quelques jours, une vieille rumeur refaisait surface : le PSG s’intéresserait de nouveau au profil de Kalidou Koulibaly, le solide central de 30 ans du Napoli. Et, ce jour, c’est Santi Aouna qui évoque une autre piste. Ainsi, Leonardo, à la recherche d’un défenseur polyvalent, serait sur les traces de Nordy Mukiele, le joueur de 24 ans du RB Leipzig capable d’évoluer à tous les postes de l’arrière-garde. Problème, d’emblée, la concurrence parait extrêmement rude sur ce dossier puisque Santi Aouna nous indique que Manchester United et le Bayern Munich auraient également des vues sur l’ancien montpelliérain.