Nouvelle défaite du PSG Handball en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet du Kolstad Handball. Malheureusement, les Parisiens se sont inclinés en Norvège (36-31).

Après sa victoire contre Dijon en Liqui Moly Starligue (40-32), le PSG Handball se déplaçait hier soir en Norvège pour y défier le Kolstad Handball dans le cadre de la septième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Le début de match est serré. Si le PSG a mené (1-2, 3e), les deux équipes se répondent coup sur coup et restent à égalité pendant les 10 premières minutes (5-5, 11e). Dans les 15 dernières minutes de la première période, les Parisiens vont réussir à se créer un petit écart (6-8, 16e) même si les Norvégiens ne lâchent rien et reviennent régulièrement à un but. (11-12, 23e). Dans les cinq dernières minutes, le PSG Handball va réussir à prendre jusqu’à trois longueurs d’avance (12-15, 26e) pour finalement retourner aux vestiaires avec deux buts d’avance (14-16).

Une revanche dès la semaine prochaine

En début de seconde période, le PSG Handball arrive à conserver son avance, cette dernière montant une nouvelle fois à plus trois (18-21, 34e) avant que les locaux reviennent dans le match en égalisant à 25 partout à 20 minutes de la fin de la rencontre. Dans une bonne dynamique, il arrive même à prendre deux buts d’avance (27-25, 42e). Les Parisiens ont du mal offensivement et les Norvégiens vont maintenir un écart confortable pendant une grande partie de la deuxième période. Même s’ils arrivent à revenir à moins deux à plusieurs reprises, les Rouge & Bleu ne vont jamais réussir à égaliser ou reprendre l’avantage. Ils s’inclinent finalement de cinq buts (36-31) et voient leur adversaire du soir passé devant au classement. Les Parisiens se classent troisième à égalité de points avec Kolstad et à deux points de Kiel, leader du groupe. Lors de cette défaite, le PSG a tout de même pu compter sur Kamil Syprzak et Elohim Prandi, auteurs de sept buts chacun. Dans les buts, les gardiens n’ont pas été en réussite avec seulement cinq arrêts sur 27 tirs subis pour Andreas Palicka et une parade sur 15 tentatives pour Jannick Green. Les Parisiens devront se relever contre Aix en championnat dimanche avant d’avoir sa revanche contre les Norvégiens mercredi soir.