Nouvelles images du maillot extérieur 2024-2025 du PSG

Le PSG est actuellement dans un sprint final qui peut devenir historique. Mais la saison 2024-2025 n’est pas si loin. Des nouvelles images du maillot extérieur de l’exercice à venir ont fuité.

Comme chaque saison, les supporters du PSG attendent avec impatience les maillots que porteront les joueurs. Pour l’exercice 2024-2025, le club de la capitale a décidé de revenir au modèle Hechter pour sa tunique domicile. Plusieurs images sont déjà sorties où l’on voit le maillot avec la fameuse bande rouge au milieu entouré de fines bandes blanches. Pour la tenue extérieure, plusieurs leaks ont fleuri ces dernières semaines voire mois. Ce mercredi matin, Footy Headline, site spécialisé, a dévoilé des nouvelles images du probable maillot que porteront les joueurs du PSG loin du Parc des Princes lors de la saison 2024-2025.

Une inspiration du maillot de la saison 1991-1992

Ce maillot extérieur du PSG 2024-2025 sera blanc avec un design inspiré de la Tour Eiffel. Le haut du célèbre monument, qui sera de couleur rouge et bleu sur la tunique partira du logo du club de la capitale pour se parer sur tout le maillot. En bas des manches, il y aura une touche de bleu d’un côté et de rouge de l’autre. Ce maillot sera une inspiration de celui que portaient les joueurs parisiens lors des exercices 1990-1991 et 1991-1992. Pour vous faire une idée de à quoi va ressembler ce maillot, vous pouvez retrouver les photos ci-dessous.