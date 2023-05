C’est soir de fête pour le football français avec les trophées UNFP et le PSG est comme souvent bien représenté.

Le Paris Saint-Germain a, comme chaque saison, eu de nombreux nommés lors des trophées UNFP et ceci dans quasi toutes les catégories. Cette année la tradition n’a pas dérogé pas et les Parisiens ont la première distinction dès le début de la cérémonie. Le portugais Nuno Mendes a remporté son premier trophée du meilleur espoir de la Ligue 1. Déjà nommé la saison passée, le latéral gauche avait du s’incliner face à William Saliba.

Nuno Mendes a une pensée pour Sergio Rico

Le défenseur parisien s’est exprimé sur scène après son sacre aux trophées UNFP et a partagé sa joie d’être reconnu par ses pairs, et a eu un mot pour son coéquipier, Sergio Rico.

« Je voudrais vous remercier pour ce trophée, je suis très heureux de le remporter. J’ai été nommé l’année dernière sans gagner, cette année je suis très heureux. Je veux remercier tous ceux qui ont été présents cette année et qui m’ont aidé, mes collègues, mes entraîneurs… J’ai également une pensée pour Sergio Rico, toute l’équipe est très préoccupée et nous espérons qu’il revienne très rapidement parmi nous. C’était mon deuxième titre de Ligue 1, je suis très heureux d’aider l’équipe au maximum pour laisser une trace dans le football français. Nous avons mérité ce titre, et nous en sommes très heureux. Le plus rapide entre moi et Kylian ? (rires) C’est Kylian. Mais je vais travailler pour le dépasser ! »