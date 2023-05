Même s’il reste encore une journée de championnat, la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP va avoir lieu ce dimanche soir. Plusieurs joueurs du PSG pourraient être récompensés lors de cette dernière.

Ce dimanche soir, à partir de 21 heures (Prime Video, La Chaîne l’Equipe), la 31e cérémonie des Trophées UNFP se déroulait au Pavillon Gabriel à Paris. Une cérémonie durant laquelle plusieurs joueurs du PSG étaient nommés dans les différentes catégories. Kylian Mbappé et Lionel Messi étaient en concurrence pour le titre de meilleur joueur de la saison en compagnie de Jonathan David (Lille) et les Lensois Seko Fofana et Loïs Openda. Deux des trois membres de la MNM étaient aussi en lice pour le plus beau but de la saison. Gianluigi Donnarumma pouvait conserver son titre de meilleur gardien du championnat alors que Nuno Mendes pouvait être nommé meilleur espoir. Du côté des Féminines du PSG, Kadidiatou Diani et Grace Geyoro étaient en lice pour le titre de meilleure joueuse, Laurina Fazer pour celui de meilleure espoir et Constance Picaud meilleure gardienne.

Succès pour les joueurs du PSG

Le PSG a réussi à se mettre en avant lors de cette cérémonie avec un certain nombre de distinctions remportées. Tout d’abord Nuno Mendes a remporté son premier trophée UNFP du meilleur espoir de la Ligue 1, le Portugais était nommé dans cette même catégorie la saison passée et s’était incliné face à William Saliba. Les Rouge & Bleu ont même fait coup double puisque Laurina Fazer a aussi gagné le trophée UNFP de la meilleure espoir de la D1 Arkema, mais cette fois-ci pour la deuxième saison de suite. Dans le onze type de la saison dans cette même D1 Arkema, on a pu retrouver quatre parisiennes : Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani. Dans la section masculine on compte aussi… quatre parisiens dans l’équipe de la saison en L1 : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Leo Messi et Kylian Mbappé. Le Français a par ailleurs gagné le trophée du meilleur joueur de la saison, et ceci pour la quatrième année de suite. Une performance exceptionnelle puisque cela représente un record en championnat.

Live trophée UNFP