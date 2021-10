Obraniak a aimé la finale de Mbappé

Et c’est un nouveau trophée dans la besace de Kylian Mbappé. Alors certes ce n’est « que » la Ligue des Nations, mais l’attaquant du PSG s’est montré décisif avec le but de la victoire et une passe décisive sur l’égalisation de Karim Benzema. Si certains ont trouvé le joueur maladroit, Ludovic Obraniak a tenu à le féliciter pour son match.



« Mbappé a réalisé ce qu’on demande aux grands joueurs et surtout lors d’une finale ! C’est très rare de voir une individualité émergée pendant une finale. C’est souvent serré, ca se joue sur des coups de pieds arrêtés voire même ça va jusqu’aux tirs au but… Donc ce n’est pas si facile de briller et tout particulièrement contre l’Espagne où pendant une mi-temps on était quasiment privé de ballons, où il avait pas beaucoup d’espaces et il n’était pas dans son registre. Et les trois de devant n’ont pas été en vue… Après, c’est une menace permanente, qui nous permet d’avoir un peu de jeu lorsque l’on décide de jouer plus bas. Si on ne l’a pas pour le trouver dans la profondeur et prendre à défaut la ligne de 4 espagnole, mais peut-être qu’on arrive pas à développer ce qu’on a fait en seconde période. Il est toujours à la limite et met le doute sur ceux qui sont sur la ligne de 4 derrière. (…) Il est une menace permanente et puis un but en plus d’une passe décisive, en finale… Ce n’est pas rien ! »